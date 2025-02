Arvostetun uutistoimiston toimittajilta evätty pääsy Trumpin koneeseen ja työhuoneeseen

AP ei ole suostunut kutsumaan Meksikonlahtea Amerikanlahdeksi.

Yhdysvalloissa Valkoinen talo kertoo eväävänsä toistaiseksi uutistoimisto AP:n toimittajilta pääsyn presidentin työhuoneeseen ja lentokoneeseen. Valkoinen talo oli jo aiemmin viikolla evännyt kolmesti AP:n toimittajilta pääsyn tiedotustilaisuuteen.

Valkoinen talo on perustellut asiaa sillä, että AP ei ole suostunut kutsumaan Meksikonlahtea Amerikanlahdeksi. Valkoinen talo on syyttänyt AP:ta valheiden levittämisestä, koska uutistoimisto ei käytä presidentti Donald Trumpin toimeenpanomääräyksellä muuttamaa nimeä.

– Vaikka heidän vastuutonta ja epärehellistä uutisointiaan suojaa perustuslain ensimmäinen lisäys, se ei takaa etuoikeutta vapaaseen pääsyyn rajattuihin tiloihin, kuten presidentin virkahuoneeseen ja lentokoneesen, Valkoisen talon varakansliapäällikkö Taylor Budowich kirjoittaa X-viestipalvelussa.

Presidentin lentokoneessa on perinteisesti matkustanut mukana pieni määrä toimittajia. Trump on toisen presidenttikautensa alussa vastannut myös jo useaan otteeseen toimittajien kysymyksiin työhuoneessaan muun muassa toimeenpanomääräysten allekirjoittamisten yhteydessä.

AP:n toimittajat ja kuvaajat pääsevät edelleen muihin Valkoisen talon tiloihin, joihin toimittajilla on pääsy.

Nimi ollut käytössä vuosisatoja

AP:n tyylikirjassa nimivalintaa perustellaan sillä, että Meksikonlahtea on käytetty merialueesta yli 400 vuoden ajan ja Trumpin tekemää nimenvaihtoa on noudatettava vain Yhdysvaltojen virallisissa kartoissa ja asiakirjoissa. Meksikonlahti rajautuu Yhdysvaltojen lisäksi Meksikoon ja Kuubaan, ja yhdysvaltalaisella AP:lla on asiakasmedioita myös muissa maissa kuin Yhdysvalloissa.

Uutistoimisto AP:n vastaava päätoimittaja Julie Pace on kutsunut Valkoisen talon kieltoja "uskomattomaksi karhunpalvelukseksi miljoonille ihmisille, jotka luottavat AP:n puolueettomaan uutisointiin".

Valkoisen talon kirjeenvaihtajien yhdistys WHCA on kutsunut AP:n ulosjättämistä yritykseksi sensuroida vapaata mediaa.

Lähes 180-vuotias uutistoimisto AP kuuluu Yhdysvaltain tunnetuimpiin ja arvostetuimpiin tiedotusvälineisiin. Se on yksi merkittävimmistä kansainvälisistä uutistoimistoista ranskalaisen AFP:n ja brittiläisen Reutersin ohella.