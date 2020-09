Yhdysvaltain presidenttikisa kovenee – Trumpin tukijan kuistille ulostettiin ja renkaat puhkaistiin nauloilla - "Aion yhä äänestää häntä"

– Naiset Trumpin puolesta! Vaihdoin viime vaaleissa demokraattipuolueesta republikaaneihin, jotta voin äänestä Trumpia! Moni on kysynyt, miksen vaihda takaisin kaikkien tapahtumien jälkeen, mutta en ole nähnyt vielä mitään pahaa tapahtuneen. Äänestän häntä jälleen, Arlington kertoo Erien kaupungin esikaupunkialueella.

– Jotkut Trumpin vastustajat ovat yrittäneet tuhota huvimajani, he ovat laittaneet nauloja autoni renkaisiin. He piilottivat rotanmyrkyllä käsiteltyä lihaa pihallani, jotta koirani löytäisivät sen. Viimeisin temppu oli jo sellainen, että tilasimme lisää turvakameroita. He ulostivat kuistilleni! Aion äänestää Trumpia silti, Arlington vakuuttaa.