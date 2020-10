Yhdysvalloissa riitely presidentinvaalien äänestystavoista kiihtyy pandemian keskellä eri puolella maata – "En usko, että sillä on edes väliä, äänestänkö"

– Amerikalle Trump on parempi vaihtoehto kuin Joe Biden . En halua maamme muuttuvan sosialistiseksi maaksi. Monelle paikallisella on demokraattitaustaa, mutta nykyisin republikaanit puhututtavat enemmän, maanviljelijä ja maitotilallinen Dale Elfering kertoo MTV Uutisille.

Yli joka kuudes koronatesti positiivinen

Täyttyvien sairaaloiden vuoksi osavaltioon rakennetetaan myös kenttäsairaalaa. Äänestyspaikkoja on vähennetty pandemian vuoksi ja postiäänestys on monelle ainoa äänestysvaihtoehto. Biden johtaa Trumpia kannatuskyselyissä, mutta Trump on heikentänyt uskoa etänä äänestämiseen. Trump on kutsunut vuosikymmeniä käytössä olevaa postiäänestystapaa huijaukseksi.