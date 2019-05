Floridassa lähes kokonainen kaupunki kampanjoi Trumpin toisen kauden puolesta: viinikaupassa myydään Trump-punaviiniä – “Rakastan häntä!”

MTV Uutisten kirjeenvaihtaja Mari Karppinen vieraili The Villages -kaupungissa myös ennen edellisiä presidentinvaaleja, ja silloin asukkaat osasivat ennustaa Trumpin voiton. Demokraattien voimistuva puhe virkasyytteestä ja presidenttiin kohdistuvat tutkinnat suututtavat tukijoita.

Floridalaisessa pikkukaupungissa nurmikot ovat kunnossa. Noin viiden kymmenen tuhannen eläkeläisen kaupunki on kuin elokuvan kulisseista. Samanlaiset talot seisovat tarkasti vieri vieressä eikä maassa ole roskan roskaa. Paikalliset ajavat kaduilla golfkärryillä.

– Demokraattien vastustus on yllättänyt! Heistä on tullut kamalia. He pelaavat rumaa peliä, sanoo asukas Nick Scotto.