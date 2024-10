MTV Wisconsinissa: Tukijat haluavat Trumpin kostavan vihollisille – "Se on oikeutta"

Milwaukessa asuvat Kathryn Gelder ja Pat Munsell viettävät useita iltapäiviä vapaaehtoisina oven kolkuttajina. Kaksikko yrittää vakuuttaa mahdollisimman montaa äänestämään Harrisin puolesta.

– Kampanja antaa meille osoitteet, keiden oville mennä. He valitsevat ihmisiä, jotka ovat avomielisiä keskustelemaan kanssamme eivät siis lähetä meitä vannoutuneen republikaanin ovelle. Olen äärimmäisen huolissani Trumpin kampanjan historiasta ja tulevista suunnitelmista heikentää demokratiaamme. Olen myös huolissani sateenkaariväen oikeuksista, Gelder kertoo MTV Uutisille.

Noin puolen tunnin ajomatkan päässä Trumpin kannattaja Mark Pinter hoitaa kampanjointia omalta pihamaalta. Pinter uskoo, että Trumpin selviytyminen luodista oli merkki Jumalalta, että Trump on tarkoitettu johtamaan maata.

– Enemmistö heistä, jotka harkitsevat Harrisin äänestämistä, äänestävät tunne edellä. He pitävät siitä, että hän on nainen ja intialainen, mutta nyt hän sanoo olevansa myös musta! He eivät ajattele mitä täällä tapahtuu Ü rajamme vuotaa, Pinter sanoo painokkaasti.

Pinterin pihalla on useampia Trumpia kannattavia kylttejä ja lippu, missä Harrisia kutsutaan idiootiksi. Pinter kertoo saavansa ihmisiltä kiitosta mutta myös haukkuja. Pinterin mukaan Trumpilla olisi presidenttinä täysi oikeus valjastaa oikeusministeriö ja viranomaiset poliittisten vihollisten kimppuun, kuten on uhannut.

– He sanovat, että Trump haluaa kostaa vihollisilleen. Ei se ole kostoa, se on oikeutta, Pinter sanoo.

Osa varoo näyttämästä ketä äänestää

Wisconsinin osavaltio on republikaanipuolueen syntypaikka ja myös täällä poliittinen kahtiajakoa kaupunkilaisten ja maaseudun väen välillä on vain syventynyt viime vuosina. Suurin kilpailu käydäänkin vaa’ankieliosavaltioiden esikaupunkialueiden äänestäjistä ja Wisconsinissa kisa on ollut äärimmäisen tiukka. Vuoden 2016 presidentinvaaleissa Trump voitti osavaltion valitsijamiehet alle prosenttiyksikön äänimäärällä ja yhtä niukasti voitti vuoden 2020 vaaleissa Joe Biden.

Trumpin ja Harrisin kannattajakylttejä näkyy esikaupunkialueilla siellä täällä ja osa naapureista kilpaileekin kenellä on suurimmat kannatuskyltit pihamaallaan. Kaikki eivät kuitenkaan uskalla laittaa kannatuskylttejä pihoille ollenkaan. Eläkeläisen Susan Vielgutin pihalla on Harrisin kyltti, Vielgut uskoo Harrisin voittavan.