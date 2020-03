Yhdysvaltain kongressi hyväksyi historiallisen suuren elvytyspaketin – koronaepidemian vaikutuksia varten biljoonia dollareita

Yhdysvaltain edustajainhuone on hyväksynyt historiallisen suuren kahden biljoonan dollarin elvytyspaketin koronaepidemian vaikutuksia varten, kertovat useat yhdysvaltalaismediat.

Valkoisen talon mukaan presidentti Donald Trump on luvannut allekirjoittaa ehdotuksen myöhään perjantai-iltana Suomen aikaa, kertoo esimerkiksi The New York Times.