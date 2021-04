Yhdysvaltain Biden ja Japanin Suga vannoivat maidensa kohtaavan Kiinan haasteet rinta rinnan

Lisäksi maiden on määrä tehdä yhteistyötä muun muassa 5g-teknologiassa ja ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.Biden otti koronapandemian vuoksi vasta lähes kolme kuukautta virkaan astumisensa jälkeen vastaan ensimmäisen virallisen vieraansa. Kohtaamisen yhteydessä Biden kertoi Sugalle Japanilla olevan Yhdysvaltain tuki niin turvallisuus- kuin muissakin asioissa.

– Me aiomme tehdä työtä yhdessä todistaaksemme, että demokratiat voivat edelleen kilpailla ja voittaa 21. vuosisadalla, Biden kertoi tiedotustilaisuudessa.

Bidenin mukaan miehet sitoutuivat kohtaamaan yhdessä paitsi Kiinan tarjoamat haasteet myös Itä-Kiinan meren, Etelä-Kiinan meren ja Pohjois-Korean tilanteet. Kiina on pullistellut viime aikoina enenevässä määrin itäisillä merialueilla.

Japani on pyrkinyt olemaan suututtamatta Kiinaa

Suga ja Biden painottivat Taiwaninsalmen rauhan ja vakauden tärkeyttä. Salmen ylittäviin suhteisiin he toivoivat rauhanomaista ratkaisua. Kiina on sen sijaan lisännyt viime aikoina Taiwanin ilmatilaan tunkeutumisiaan. Taiwan on erittäin herkkä asia Kiinalle, joka pitää saarta kapinallisena maakuntanaan.