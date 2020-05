Yhdysvalloissa usea osavaltio on pyytänyt kansalliskaartia apuun rauhoittamaan protesteja – kaupungeissa ulkonaliikkumiskieltoja

Ympäri Yhdysvaltoja on osoitettu mieltä afroamerikkalaisten kohtaamaa väkivaltaa vastaan. Mielenosoitukset saivat alkunsa, kun musta mies kuoli aiemmin tällä viikolla pidätystilanteen jälkeen Minnesotan Minneapolisissa.

Kansalliskaarti on jo toiminut Minnesotassa. Nyt ainakin Georgia, Kentucky, Wisconsin, Colorado, Texas, Utah, Ohio sekä pääkaupunki Washingtonin alue ovat pyytäneet kaartilaisia apuun.

Ainakin 25 kaupunkiin on määrätty ulkonaliikkumiskielto lauantai-illasta sunnuntaiaamuun paikallista aikaa. Kielto on otettu käyttöön esimerkiksi Los Angelesissa, Atlantassa ja Philadelphiassa. Chicagossa kielto on määrätty jatkuvaksi toistaiseksi myös tulevina öinä, kertoo uutiskanava CNN.