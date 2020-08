Yhdysvaltain Wisconsinissa rauhallinen ilta protestien ja väkivaltaisuuksien jälkeen – kriitikkojen mukaan presidentti Trump ei suhtaudu kansalaisten huoliin rasismista tarpeeksi vakavasti

Paikalle on tuotu suuri joukko poliiseja rauhoittamaan käynnissä olleita protesteja. Kaupunkiin on myös julistettu ulkonaliikkumiskielto.

Kaupungissa on protestoitu sen jälkeen, kun poliisi ampui Wisconsinissa mustaihoista Jacob Blakea selkään sunnuntaina. Blake selvisi hengissä, mutta on halvaantunut.

Pidätyksen syystä ei ole kerrottu tarkempaa tietoa. Liittovaltion poliisi FBI on avannut tutkinnan Blaken pidätystilanteesta.

Kenoshan kaupungissa on protestoitu tapahtuman vuoksi, ja osa protesteista on yltynyt väkivaltaiseksi. Jännitteet kiristyivät, kun valkoinen 17-vuotias mies avasi tulen kohti mielenosoittajia tiistaina. Hän surmasi kaksi mielenosoittajaa.

Mies on pidätetty murhista epäiltyinä. Poliisi on kuvaillut tapausta "järjettömäksi väkivallaksi, jonka syy ei ole tiedossa", kertoo CNN.

Mustiin kohdistuva poliisiväkivalta on puhuttanut Yhdysvalloissa koko kesän sen jälkeen, kun mustan George Floydin toukokuinen kuolema poliisin väkivaltaisessa pidätystilanteessa järkytti maailmanlaajuisesti.

Urheiluboikotteja tapauksen vuoksi

Jääkiekkoliiga NHL on perunut kaikki torstaina ja perjantaina paikallista aikaa alkaviksi merkityt pelinsä, kertoo liigan sivusto nhl.com. Syynä on pelaajien halu liittyä useiden muiden urheilusarjojen rinnalle poliisiväkivaltaa ja rasismia vastustavaan boikottirintamaan.

Myös New Yorkissa pelattava tennisturnaus Western & Southern Open liittyi boikottiin.

"Luodit läpäisivät kansakuntamme sielun"

Yhdysvalloissa myös monet poliitikot ovat tuominneet tapahtumat ja vaatineet niistä tutkintaa. Muun muassa Wisconsinin osavaltion kuvernööri on vaatinut tutkintaa, kuten myös demokraattien varapresidenttiehdokas Kamala Harris.

– Herra Blakea kohti ammutut luodit läpäisivät kansakuntamme sielun. Sen katsominen sai voimaan pahoin. Se on liian tuttua ja se täytyy saada loppumaan.

– He ovat mahtavia ihmisiä, jotka ovat osoittaneet epätavallisen suurta rohkeutta. Jopa kipunsa ja surunsa keskellä, samalla kun he vaativat oikeutta pojalleen – he puhuivat tarpeesta lopettaa väkivaltaisuudet ja parantaa kansakunta, hän kirjoitti.