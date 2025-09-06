Yhdysvalloissa jättiratsia Hyundain akkutehtaalle, satoja eteläkorealaisia otettu kiinni

Operaatio oli tähänastisesti suurin ratsia osana presidentti Donald Trumpin maahanmuuttovastaista kampanjaa.
Yhdysvalloissa viranomaiset tekivät torstaina ratsian Hyundain akkutehtaalle Georgian osavaltiossa. Ratsiassa otettiin viranomaisten mukaan kiinni 475 ihmistä.
Heistä valtaosa oli eteläkorealaisia tehtaan työntekijöitä, joiden epäillään asuneen ja työskennelleen maassa laittomasti.
Turvallisuusviraston erikoisagentti Steven Schrank mukaan ratsian taustalla oli kuukausia kestänyt rikostutkinta "vakavista rikoksista" Hyundai Motorin ja LG Energy Solutionin yhteisyrityksen tehtaalla Ellabellin kaupungissa.
Lue lisää: Trumpin pidätyskoneisto nappasi 18-vuotiaan Marcelon matkalta treeneihin – kymmeniä tuhansia telkien takana
Operaatio oli tähänastisesti suurin ratsia osana presidentti Donald Trumpin maahanmuuttovastaista kampanjaa. Asiasta Valkoisessa talossa puhuneen Trumpin mukaan kiinni otetut olivat laittomia maahanmuuttajia.
Operaatio oli osa presidentti Donald Trumpin maahanmuuttovastaista kampanjaa. Kuvassa Trump tutustuu Floridaan avattuun Alligaattori Alcatraz -pidätyskeskukseen.Credit: ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo
Maiden läheinen suhde rakoilee
Etelä-Korean hallitus ilmaisi perjantaina "huolensa ja pahoittelunsa" eteläkorealaiseen yritykseen kohdistuneesta ratsiasta. Kiinniotettujen joukossa on 300 Etelä-Korean kansalaista.
– Yhdysvaltain lainvalvonta ei saa epäoikeudenmukaisesti loukata sijoittajiemme liiketoimintaa tai kansalaistemme oikeuksia, Etelä-Korean ulkoministeriön tiedottaja Lee Jaewoong vaati televisioidussa puheessa.
Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean läheinen suhde on rakoillut Trumpin toisen kauden aikana. Heinäkuun lopulla Trumpin hallinto asetti eteläkorealaisille tuotteille 15 prosentin tuontitullit. Tätä ennen Trump uhkasi maata 25 prosentin tuontitulleilla.
Lue myös: Valitustuomioistuin: Valtaosa Trumpin tuontitulleista laittomia
Trump on perinteisesti suhtautunut varauksella Etelä-Koreaan, vaikka se on Yhdysvaltojen liittolainen. Trump on muun muassa kritisoinut maan puolustusbudjettia ja kauppaylijäämää Yhdysvaltojen kanssa.
Trump on myös syyttänyt Etelä-Korean hyötyvän ilmaiseksi kymmenistä tuhansista Yhdysvaltojen sotilaista, jotka on sijoitettu niemimaalle torjumaan Pohjois-Korean uhkaa.