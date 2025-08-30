Valitustuomioistuin: Valtaosa Trumpin tuontitulleista laittomia

Trump sanoo vievänsä valitustuomioistuimen tullipäätöksen korkeimpaan oikeuteen. Trump painottaa tullien olevan yhä voimassa.
Yhdysvalloissa liittovaltion valitustuomioistuin on katsonut, että presidentti Donald Trumpilla ei ole ollut valtuuksia asettaa valtaosaa tuontitulleistaan ja kyseiset tullit ovat täten laittomia.
Valitustuomioistuimen äänin 7–4 antama päätös vahvisti alemman oikeusasteen päätöksen, jonka mukaan Trump oli ylittänyt toimivaltansa käyttäessään hätävaltuuksiaan laaja-alaisten tullien asettamiseen.
Muun muassa Politicon ja New York Timesin mukaan tuomarit lykkäsivät perjantaisen päätöksensä voimaantuloa lokakuulle, jotta hallinnolla olisi tarvittaessa aikaa valittaa päätöksestä. Trumpin asettamat tuontitullit saavat siis olla voimassa vielä toistaiseksi.
Trump: Tullipäätös tuhoaisi Yhdysvallat
Trump sanoi hetimmiten, että hän aikoo viedä valitustuomioistuimen antaman tullipäätöksen maan korkeimpaan oikeuteen. Hän kommentoi päätöstä Truth Social -viestipalvelussaan.
Hän korosti lisäksi, että tuontitullit ovat yhä voimassa.
Trump syytti valitustuomioistuinta puolueelliseksi, mutta ei tarjonnut väitteelleen mitään todisteita.
– Tänään erittäin puolueellinen valitustuomioistuin totesi virheellisesti, että tullimme pitäisi poistaa, mutta he tietävät, että Yhdysvallat voittaa lopulta, Trump sanoi.
– Jos tämä päätös jäisi voimaan, se kirjaimellisesti tuhoaisi Yhdysvallat, hän lisäsi.
Voi herättää kysymyksiä kauppasopimuksista
Päätös on kova isku Trumpille, joka on käyttänyt tulleja laaja-alaisena talouspoliittisena työkaluna. Trump on toisen presidenttikautensa aikana asettanut tuontitulleja sekä Yhdysvaltain kilpailijoille että liittolaisille.
– Jos nämä tullit joskus poistuisivat, se olisi täydellinen katastrofi maalle. Se tekisi meistä taloudellisesti heikkoja, ja meidän on oltava vahvoja, Trump sanoi perjantaisessa päivityksessään.
Trump on painostanut kovakätisellä tullipolitiikallaan muita maita neuvottelupöytiin. Valitustuomioistuimen näkemys voikin herättää kysymyksiä kauppasopimuksista, joita esimerkiksi EU, Japani, Etelä-Korea ja monet muut ovat tehneet Yhdysvaltain kanssa helpottaakseen Trumpin niille asettamia tuontitulleja.