Yhdysvalloissa asuva suomalaisvalmentaja kertoo jännitteiden kiristyvän: "Yliopisto tehnyt kriisisuunnitelmia – barrikadeja pelätään"

Sekä istuvan presidentin, Donald Trumpin, jatkokauteen että vastaehdokas Joe Bidenin voiton varalle on laadittu omat kriisisuunnitelmat. Suunnitelmissa on huomioitu esimerkiksi mahdolliset mellakat, jotka saattavat puhjeta vaalituloksen ratkettua.

Koulussa on keskusteltu paljon siitä, kuinka tärkeää on huomioida opiskelijoille aiheutuvat tuntemukset vaalituloksen myötä. Vaalitulos on vellonut epävarmuudessa ja lopullista voittajaa ei ole vielä selvinnyt. MTV Uutiset seuraa vaaleja hetki hetkeltä tässä artikkelissa.