USA:n vaalit voivat huipentua todelliseen kaaokseen, jos koronatilanne maassa ei hellitä: "Julistautuuko Trump odotellessa jo voittajaksi?"

Yhdysvaltain marraskuisia presidentinvaaleja varjostaa entisestään pahentunut koronavirustilanne. Ulkopoliittisen instituutin vierailevan tutkija Maria Annalan mukaan virusepidemian vaikutukset vaaleihin tulevat olemaan dramaattiset.

Epidemian vaikutukset äänestäjien poliittiseen aktiivisuuteen ovat jo nähtävissä. Annalan mukaan äänestäjät suhtautuvat esimerkiksi vaalitapahtumiin varauksella.

– Koronavirustilanne on siellä niin paha ja se on taas pahenemassa, joten aika monella äänestäjällä on vaalien sijaan muuta mielessä. Ja vaikka olisikin innoissaan jommasta kummasta ehdokkaasta, ei silti haluta osallistua mihinkään massatapahtumaan, koska pelätään tartuntariskiä.

Korona vaikuttaa Trumpin suosioon

Viimeisempien kyselyiden perusteella tilanne näyttää demokraattipuolueen presidenttiehdokas Joe Bidenin kannalta hyvältä. Annalan mukaan Biden johtaa kyselyiden perusteella istuvaa presidentti Donald Trumpia niin ratkaisevissa osavaltioissa kuin valtakunnallisestikin katsottuna.

Trumpin suosion laskua selittää Annalan mukaan erityisesti Yhdysvaltain synkät koronavirusluvut.

– Trump on selvästi menettänyt suosiotaan, koska kansa on tyytymätön siihen, miten hän on hoitanut pandemiatilannetta.

Vaikka Bidenilla näyttäisi olevan etumatkaa Trumpiin, Annala muistuttaa, että vaaleihin on vielä neljä kuukautta aikaa.

– Jos vaalit pidettäisiin nyt, Biden aika varmasti voittaisi. Jos koronavirustilanne ei parane, on vaikea nähdä miksi ihmiset alkaisivat tykkäämään Trumpista. Mutta aikaa on vielä jäljellä, joten mitä vaan voi tapahtua.

Valmiuksia postiäänivyöryyn ei ole

Tulevaa äänestysprosenttia on vaikea arvioida etukäteen. Jos virustilanne ei hellitä syksyyn mennessä, ihmiset eivät Annalan mukaan uskaltaudu välttämättä vaaliuurnille. Tällöin äänestäjät saattavat turvautua postitse äänestämiseen.

Annalan mukaan mahdolliseen postiäänivyöryyn liittyy kuitenkin runsaasti riskejä ja ongelmia, joka kasaantuvat osavaltioiden ja paikallisosastojen vaaliviranomaisten harteille.

– Pystyvätkö he tosiasiassa järjestämään äänestyksen niin, että kaikki, jotka ovat pyytäneet postiäänestyslippua pääsevät käyttämään ääntään?

Annalan mukaan osavaltioiden valmiudet postiäänestystä varten eivät ole riittävät.

Katso videolta tutkija Maria Annalan arvio siitä, minkälaisia ongelmia postiäänestykseen liittyy.

Tulosten julkistaminen voi venyä

Postiäänestys tulee Annalan mukaan johtamaan siihen, että äänten laskenta vie tavallista enemmän aikaa. Tutkijan mukaan on varauduttava tilanteeseen, jossa lopullista voittajaa tai vaalien tulosta ei tiedetä vielä vaali-iltana.

Seuraukset voivat olla poikkeuksellisia, jos tulosten julkistamisessa kestää useita päiviä.

– Julistautuuko Trump esimerkiksi odotellessa jo voittajaksi ja sanoo, että loput äänet ovat huijausta, eikä niitä kannata laskea edes loppuun?

Lopullinen tilanne on nyt äänestäjien käsissä. Annalan mukaan ratkaisevaa on erityisesti se, ketkä lopulta vaaleissa äänestävät.