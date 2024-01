Yhdysvallat teki uusia iskuja huthikapinallisia vastaan Jemenissä – huthit vannovat jatkavansa omija iskujaan

Kerta on neljäs alle viikon sisään, kun Yhdysvallat iskee Iranin tukemia kapinallisia vastaan. Huthi-lähteet sanoivat aiemmin, että Britannia olisi osallistunut uusimpiin iskuihin, mutta Yhdysvaltain asevoimien päivityksessä Britanniaa ei mainita.

Yhdysvallat on pyrkinyt välttämään mittavan eskalaation riskin alueella samaan aikaan, kun Israelin ja äärijärjestö Hamasin välinen sota on kärjistynyt päivä päivältä. Yhdysvaltain puolustusministeriön sotilaallinen johto on sanonut, että kriisi alueella ei ole laajentunut.