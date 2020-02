Yhdysvallat pysäytti Itämeren valtavan kaasuputkihankkeen aivan loppusuoralla: "Urakoitsija on pakotettu keskeyttämään putkenlasku"

– Meidän urakoitsijamme All Seas on pakotettu keskeyttämään tämän putkenlaskun odottaessaan Yhdysvaltain asettamien, meihin kohdistuvien pakotteiden täytäntöönpanoa. Tämä toki loi meille uuden tilanteen, jonka takia me sitten tällä hetkellä etsitään ratkaisua tähän putkenlaskuun, kertoo Nord Stream 2 -yhtiön sidosryhmäsuhdepäällikkö Minna Sundelin.