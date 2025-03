Yhdysvallat ja Venäjä neuvottelevat tänään Ukrainan aselevosta

Yhdysvaltojen ja Venäjän edustajien on tänään määrä neuvotella Saudi-Arabiassa Ukrainan aselevosta.

Yhdysvallat on sanonut toivovansa neuvotteluissa kunnollista edistymistä, mutta Venäjä on varoittanut neuvottelujen olevan vaikeat ja sanonut, että rauhaan on pitkä matka.

Venäjä on aiemmin hylännyt Yhdysvaltojen ja Ukrainan yhteisen ehdotuksen 30 päivän täydellisestä ja ehdottomasta aselevosta. Sen sijaan Venäjä on ehdottanut ainoastaan energiainfrastruktuuriin tehtävien ilmaiskujen lopettamista.

Ukrainan ja Yhdysvaltojen edustajat tapasivat Saudi-Arabiassa eilen. Ukrainan puolustusministeri Rustem Umjerov sanoi tapaamisen päätyttyä, että neuvottelut olivat tuottoisia ja keskittyneitä.

– Käsittelimme keskeisiä kohtia, kuten energiaa, ukrainalaisministeri sanoi sosiaalisessa mediassa.

Bloomberg: USA pyrkii tulitaukoon ennen pääsiäistä

Uutistoimisto Bloombergin neuvottelulähteistä hankkiman tiedon mukaan Yhdysvallat yrittäisi saada Ukrainaan sovittua tulitauon ennen vajaan kuukauden kuluttua olevaa pääsiäistä.

Neuvottelijat ovat kuitenkin selvillä siitä, että aikataulu voi olla liian tiukka, koska osapuolten näkemyserot ovat suuret.

Kremlin edustajan Dmitri Peskovin mukaan yksi Venäjän tärkeimmistä tavoitteista neuvotteluissa on vuoden 2022 Mustanmeren sopimuksen uudistaminen. Sopimuksen nojalla Ukraina sai viedä maataloustuotteitaan markkinoille Mustanmeren kautta.

Venäjä vetäytyi kuitenkin sopimuksesta vuonna 2023 väittäen, etteivät länsimaat olleet lupauksiensa mukaan helpottaneet vastavuoroisesti pakotteita Venäjän maataloustuotteiden ja lannoitteiden vienniltä.