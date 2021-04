Yhdysvallat höllentää maskilinjauksiaan – rokotetut voivat olla ulkona ilman maskia

Yhdysvallat lähettää Astra Zenecaa maailmalle

CDC:n tilastojen mukaan uusien koronatartuntojen määrä on Yhdysvalloissa laskussa. Laskuun on alkanut kääntyä myös koronarokotuksia halajavien alkujaan korkea määrä.

Yhdysvalloissa on annettu CDC:n mukaan tähän mennessä yli 232 miljoonaa rokotusannosta. Yli puolet Yhdysvaltain aikuisista on saanut vähintään yhden annoksen.

Floridalaiskoulu väittää rokotettujen olevan vaaraksi

Centner kertoi viestissään, että hänen esittämänsä väite on uusi, eikä sitä ole vielä tutkittu. Centner Academyn päätöstä kritisoivien mielestä ratkaisu on esimerkki väärän tiedon levittämisen vaaroista.

Koulun päätös jakoi mielipiteitä

Centner Academy on perustettu vuonna 2018 ja koulussa on noin 300 oppilasta. Leila Centner perusti koulun miehensä David Centnerin kanssa. New York Timesin mukaan pariskunta lahjoitti isoja summia maan edellisen presidentin Donald Trumpin epäonnistuneeseen uudelleenvalintakampanjaan sekä republikaanipuolueelle. Lisäksi he antoivat pienempiä summia paikallisille demokraateille.