Johnson & Johnsonin koronarokote voidaan terveysviranomaisten mukaan ottaa jälleen käyttöön Yhdysvalloissa

Yhdysvaltalaisviranomaisille on raportoitu tähän mennessä yhteensä 15 veritulppatapausta. Kaikki tapaukset on todettu naisilla. Uutistoimisto AFP:n mukaan Johnson & Johnsonin rokotteen oli saanut yhteensä 3,9 miljoonaa naista. 15:stä vakavan veritulpan saaneesta naisesta kolme kuoli. Suurin osa tapauksista todettiin alle 50-vuotiailla.

– Yhteys todennäköisesti on olemassa, mutta riski on hyvin pieni, Walensky sanoi.

Myyntilupa myös EU:ssa

Myös Euroopan lääkeviraston EMA on selvittänyt yhteyttä yhtiön rokotteen ja veritulppien välillä. EMA:n lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean (PRAC) mukaan veritulppia on ollut harvinaisissa paikoissa, kuten aivoverisuonissa, vatsassa ja valtimoissa, ja niihin on liittynyt alhainen verihiutalepitoisuus ja joskus verenvuotoa.