Yhdistetyn tähtiurheilija vaihtaa lajia

Naisten yhdistettyä ei ole vielä toistaiseksi otettu talviolympialaisten ohjelmaan. Niinpä lajin hallitsijoihin lukeutuva norjalainen Gyda Westvold Hansen, 23, aikoo tehdä radikaalin ratkaisun päästäkseen nauttimaan Milano-Cortinan olympiatunnelmista ensi talvena.

– Aion tarttua ainoaan mahdollisuuteeni päästä olympialaisiin. Eli keskityn mäkihyppyyn, viisinkertainen yhdistetyn maailmanmestari Westvold Hansen kertoi Norjan yleisradioyhtiö NRK:lle.

– Olympialaiset merkitsevät urheilijalle paljon. En ole saanut sitä kokea, mutta se on kuitenkin ollut suuri motivaattori jo vuosien ajan.

Westvold Hansen ei osaa vielä sanoa, voisiko hän kamppailla mitaleista mäkihypyssä. Hän kuvailee tason naisten mäkihypyssä olevan kova, mutta painottaa samalla haluavansa nähdä, kuinka korkealle itse voi yltää.

Westvold Hansen suunnittelee palaavansa yhdistettyyn vielä olympialaisten jälkeen, jolloin yhdistetyn maailmancupissa on jäljellä kaksi kisaviikonloppua.

Westvold Hansen sijoittui viime kaudella maailmancupissa viidenneksi.