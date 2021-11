Yhdistettyä kuohuttaneeseen pukukiistaan uutta selvyyttä – MM-mitalitähti Ilkka Herola ei arkaile olympiakauden edessä: "Molemmat tavoitteet ovat täysin saavutettavissa"

– Ihmisten kiinnostus ja tunnistettavuus on lisääntynyt kyllä aika paljon. Se oli tietysti aika odotettavissa tällaisen jälkeen. Se on hieno asia, että ihmisiä kiinnostaa, enkä ole kokenut sitä rasitteena. Mukava huomata, että mitali lämmittää muidenkin suomalaisten sydäntä kuin minun.

– On ihan selvää, että tavoittelen olympiamitalia. Maailmancupissa on tavoitteena olla kokonaiskilpailussa kolmen parhaan joukossa. Ei niitä tavoitteita kannata kuitenkaan asettaa muun kuin sen perusteella, että kaikki asiat menevät hyvin ja pääsemme parhaaseen mahdolliseen tulokseen. Jos kaikki menee hyvin, molemmat tavoitteet ovat täysin saavutettavissa, Herola uskoo.

Suomalaisen hiihtovauhti on tunnetusti yhdistetyssä maailman parasta tasoa. Kehitettävä on löytynyt mäestä.

– Mäkipuolen voimaharjoittelussa on pyritty tasoittamaan ominaisuuksia siten, että pystyisin hyppäämään läpi kauden hyvässä fyysisessä kunnossa. Hauskaa on se, että mitä enemmän mäkiharjoitteluun on panostettu, sitä paremmiksi hapenottotestien tulokset ovat käyneet. Se on vähän erikoista. Silläkin osa-alueella on siis otettu yksi askel eteenpäin, Herola nauroi.