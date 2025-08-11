Norjan hiihtotähti jäi auton alle – kuljettaja 16-vuotias

Marte Leinan Lund on voittanut urallaan MM-pronssia yhdistetyssä.Credit: Eibner-Pressefoto / Alamy Stock Photo
Julkaistu 11.08.2025 14:37
Norjan yhdistetyn huippu-urheilija Marte Leinan Lund joutui onnettomuuteen kesken rullahiihtolenkin, kertoo Norjan TV2. Hän oli jäänyt 16-vuotiaan kuljettajan auton alle. 

Nuorten maailmanmestaruuksia ja aikuisten MM-pronssia voittanut Marte Leinan Lund, 24, joutui onnettomuuteen rullahiihtolenkillä Holmenkollenilla. Norjalainen oli laskenut mäkeä alas ja kääntynyt epäonnisesti suoraan auton alle. Kuljettajana oli ollut ajo-opetuksessa ollut 16-vuotias poika.

– Auto ajanut poikaparka... Se oli kolmas kerta, kun hän oli ajo-opetuksessa. Minua eniten satutti se, että hänelle käy noin. Hän ja hänen äitinsä tulivat ulos autosta ja olivat todella järkyttyneitä, Leinan Lund sanoi TV2:lle.

Leinan Lund sai tilanteessa naarmuja ja mustelmia jalkoihinsa, mutta selvisi muuten suhteellisen hyvin tilanteesta.

– En ole varma, että tulen tänne enää hiihtämään sateella. Se on tarpeeton riski. En aio kokeilla onneani uudelleen, norjalainen totesi.

Leinan Lund oli viime kaudella maailmancupin kokonaiskisassa 11:s. Hän oli yhdistetyssä kolmanneksi paras hiihtäjä.

