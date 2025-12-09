Kasvulle ei löydetty yhtä selitystä, mutta esimerkiksi ratkaisulinjat ja lainsäädäntö ovat muuttuneet sekä vähemmän vakavat mielenterveyden häiriöt, kuten ahdistuneisuushäiriö, hakuperusteissa yleistyneet.
Työkyvyttömyyseläkkeiden ja työeläkekuntoutuksen hylkäysten osuus on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana, selviää työeläkevakuuttaja Kevan tuoreesta tutkimuksesta.
Keva analysoi tutkimuksessaan hylkäysten kasvua julkisella sektorilla vuosina 2015–2024, mutta kehitys on ollut samansuuntainen koko työeläkesektorilla.
Julkisella sektorilla työkyvyttömyyseläkehakemuksissa hylkäysten osuus kasvoi 27 prosentista 37 prosenttiin. Kun vuonna 2015 työkyvyttömyyseläkehakemuksia hylättiin noin 2 900, oli luku viime vuonna noin 4 200.
Työeläkekuntoutuksessa hylkäysten kasvu on ollut jyrkempää. Vuonna 2015 hylkäysten osuus oli 10 prosenttia ja viime vuonna jo 57 prosenttia. Kun vuonna 2015 kuntoutusoikeushakemuksia hylättiin 470, oli luku viime vuonna jo runsaat 1 500.
Ahdistuneisuus kasvussa
Kasvulle ei löydetty yhtä selitystä, eivätkä esimerkiksi hakemusmäärät merkittävästi kasvaneet.
Työkyvyttömyyseläkehakemusten määrä kasvoi tarkastelujaksolla noin 3,5 prosenttia. Kuntoutushakemusten määrä pieneni merkittävästi vuoden 2015 jälkeen, ja vuodesta 2016 lähtien ne vähenivät noin 14 prosenttia.