Yhä useammalla todetaan keliakia – tutkija epäilee ympäristöä syyksi

Tehostunut diagnostiikka ei Kurpan mukaan yksin selitä keliakian yleistymistä. Myös seulomalla löydetty keliakia on yleistynyt, ja taudin yleistyminen on jatkunut vielä viime vuosinakin. Sama kehitys näkyy myös monissa muissa immuunivälitteisissä sairauksissa, kuten astmassa, allergiassa ja tyypin 1 diabeteksessa.

Jopa puolet keliakioista diagnosoimatta

Keliakia on vahvasti perinnöllinen: jos lähisuvussa esiintyy sitä, sairastumisriski on merkittävästi kohonnut. Lisäksi on tunnistettu tiettyjä keliakian riskigeenejä, joita on lähes 40 prosentilla suomalaisista. Ilman tällaisia geenejä keliakiaan sairastuminen on hyvin epätodennäköistä. Myös muut autoimmuunitaudit, kuten tyypin 1 diabetes ja kilpirauhassairaudet, altistavat keliakialle, sillä autoimmuunitaudit kulkevat usein käsi kädessä.