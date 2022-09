Anni sai vasta kolmekymppisenä selityksen lapsesta asti vääntäneelle vatsalle – "Joutui luopumaan jostain, mikä on ollut tosi rakasta"

Anni Tyrmi on yksi yli 100 000 suomalaisesta keliaakikosta. Keliakia on tauti, jossa viljatuotteiden sisältämä valkuaisaine eli gluteeni vaurioittaa ohutsuolta. Oireina esiintyy muun muassa pitkäaikaista ripulia, vatsakipua, turvotusta ja ummetusta. Kaikilla oireita ei ole ollenkaan tai ne ovat lieviä.

Alidiagnosointi on keliakiaa leimaava ongelma . Vatsavaivat ovat yleisiä, minkä vuoksi sekä potilaan että lääkärin on vaikea ymmärtää niiden syytä. Pitkittyneet vatsavaivat ovat syy hakeutua tutkimuksiin. Lääkärille kannattaa kertoa, mikäli tietää suvussaan esiintyvän keliakiaa tai muita autoimmuunisairauksia.

Diagnoosi oli helpotus

Gluteenittomat tuotteet maksavat moninkertaisesti

– Jos noutopisteeltä joku maksaa euron, niin mulle on se täytetty voileipä, joka maksaa viisi euroa. Saatika se, että meitä on kaksi, niin se on kymppi versus se, että se on kaksi euroa. Se on hirveä summa, Anni sanoo.