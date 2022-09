Keliakia kurittaa kukkaroa, ja siinä piilee vaara: "Riski on ilmiselvä"

Arviolta noin 100 000 suomalaista sairastaa keliakiaa, jossa viljojen gluteeni vaurioittaa ohutsuolta. Ainoa hoitokeino kyseiseen autoimmuunisairauteen on elinikäinen gluteeniton ruokavalio, mikä voi tulla kalliiksi.

Valtakunnallista keliakiaviikkoa vietetään tänä vuonna 5.–11. syyskuuta. Teemaviikon tavoitteena on lisätä yleistä keliakiatietämystä ja vaikuttaa sitä kautta siihen, että keliakian alidiagnostiikka vähenee.

Keliakialiiton Foodwest-yrityksellä teettämän selvityksen mukaan gluteeniton ostoskori maksaa kuukausitasolla 58 euroa tavallista ostoskoria enemmän. Tämä tarkoittaa vuodessa yli 700 euroa. Keliakialiiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi kertoo, että summassa on yksilökohtaisia eroja.

– [Summa] vaihtelee kyllä hyvin paljon ja on riippuvainen esimerkiksi siitä, asuuko pääkaupunkiseudulla ja käyttääkö pieniä kauppoja.

Tuoretta leipää haluava keliaakikko joutuu pulittamaan gluteenittomasta leipäpussista 2,7 kertaa enemmän verrattuna tavalliseen leipään. Pastavalmisteiden kohdalla hintaero on 2,5-kertainen – sarvimakaronin kohdalla jopa seitsenkertainen.

Merkittävä on myös jauhojen välinen hintaero, sillä niistä keliaakikko maksaa noin neljä kertaa enemmän kuin henkilö, joka voi käyttää leivonnassa tavallisia jauhoja. Toisaalta itse leipomalla voi loppujen lopuksi säästää ruokakustannuksissa, kun leipää valmistuu kerralla isompi satsi.

Keliakialiitto toivoo ruokatuen palauttamista

Keliakialiitto on kritisoinut päätöstä ja esittää sen palauttamista.

Laskelmien lähtökohtana on 58 euron gluteenittomuuslisä, johon on laskettu Kelan kliinisissä ravintovalmisteissa käyttämä 65 prosentin korvaus. Valtiolle keliaakikkojen ruokatuki tulisi Keliakialiiton arvion mukaan kustantamaan noin 20 miljoonaa euroa vuodessa.

– Riski on ilmiselvä. Varsinkin tilanteissa, joissa keliakiaa sairastava on vähävarainen, siinä kohtaa riski on ilmeinen.