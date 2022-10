Yhä suurempi osuus ammatti-ihotaudeista aiheutuu epoksista – jo yksittäinen roiskaus voi aiheuttaa allergian, myös harrastaja voi altistua

Työterveyslaitoksen tuoreimpien tilastojen mukaan vuonna 2018 allergiset kosketusihottumat olivat meluvammojen jälkeen toiseksi yleisin työikäisillä todettu ammattitauti. Epoksikemikaalit ovat suurin allergisten kosketusihottumien aiheuttaja ja niiden osuus tapauksista on noussut tasaisesti. Kolmanneksi yleisin ammattitauti on ärsytyskosketusihottuma ja neljänneksi ammattiastma.

Ammattitaudeista ehkä yksi tunnetuimmista, asbestiplakkitauti, on yhä yleisimmin tunnistettu ammattisairaus, kun katsotaan kaikenikäisiä ihmisiä. Uusia tapauksia ei ole kuitenkaan enää viime vuosina tullut entiseen malliin, minkä vuoksi yhä harvempi tautia sairastavista on työikäinen. Silti se on yhä työikäisten viidenneksi yleisin ammattitauti.