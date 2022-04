Rakennustyöntekijöillä todettiin eniten ammattitauteja – "Tärinätauti on ollut alidiagnosoitu sairaus"

– Kun käyttää työssään epoksiin perustuvia tuotteita, kuten epoksimaaleja, -liimoja ja -pinnoitteita, on tärkeää suojautua kemikaalin ihokosketukselta.

Tärinätauti lisääntyy - oireena esimerkiksi valkosormisuus

– Tärinätauti on ollut alidiagnosoitu sairaus, jota huomataan nyt epäillä ja tutkia aiempaa herkemmin työterveyshuollossa, ylilääkäri Kirsi Koskela Työterveyslaitoksesta sanoo tiedotteessa.

Kolme viidestä tapauksesta jää ilmoittamatta aviin

Työterveyslaitos muistuttaa, että lääkäreillä on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa sekä epäillyistä että todetuista ammattitaudeista aluehallintovirastoon (avi). Tästä huolimatta kolme viidestä vahvistetusta tapauksesta jää ilmoittamatta, tiedotteessa todetaan.

– On tärkeää, että aluehallintovirasto saa tiedon kaikista ammattitaudeista ja ammattitautiepäilyistä. Se on keskeinen työsuojelun väline, jonka avulla avi voi kohdentaa työsuojelutarkastuksiaan, Koskela sanoo tiedotteessa.

Tiedot ammattitaudeista päivittyvät Työperäisten sairauksien rekisteriin tavallisesti noin vuoden viipeellä, Koskela kertoo STT:lle. Hänen mukaansa vuoden 2016 jälkeen vahvistettuja ammattitauteja koskevassa aineistossa on kuitenkin havaittu laatuongelma, jonka vuoksi tietoja on pitänyt korjata. Siksi vuoden 2018 tiedot julkaistiin vasta nyt.

– Vuoden 2019 aineisto on meillä jo valmiina, ja ajatuksena on julkaista se syksyllä. Vuoden 2020 aineisto on parasta aikaa käsittelyssä.