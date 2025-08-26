Kysely: Yhä harvempi ulkomaalainen huippuosaaja aikoo jäädä pysyvästi Suomeen

Syitä kasvaneisiin lähtöhaluihin ovat oma työttömyys, tiukentunut maahanmuuttolainsäädäntö ja huonontunut taloustilanne.
Yhä harvempi ulkomaalainen huippuosaaja aikoo jäädä pysyvästi Suomeen. Asia käy ilmi Insinööriliiton ja Tekniikan akateemisten (TEK) toteuttamasta kyselystä.

Kun viime vuonna Suomeen oli jäämässä 54 prosenttia vastaajista, nyt niin suunnittelee tekevänsä enää 47 prosenttia. Syitä kasvaneisiin lähtöhaluihin ovat oma työttömyys, tiukentunut maahanmuuttolainsäädäntö ja huonontunut taloustilanne.

Suurimpia integroitumisen esteitä ovat kyselyn mukaan suomen kieli sekä työpaikkojen ja verkostojen puute.

Sopivan työn löytymistä haitanneista tekijöistä eniten mainintoja sai puutteellinen kielitaito. Kielitaito mainittiin myös useimmin Suomen vetovoimaa vähentäväksi tekijäksi.

Insinööriliiton ja TEKin englanninkielisille jäsenille maaliskuussa lähetettyyn kyselyyn vastasi 756 henkilöä.

