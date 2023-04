Tuore tutkimus: Näin suomalaiset suhtautuvat nyt työperäiseen maahanmuuttoon – historiallinen muutos

– Selvimmin suomalaisten lämpeneminen työperäiselle maahanmuutolle näkyy suhtautumisessa ulkomaalaisiin osaajiin, joiden maahanmuuton helpottamisesta vallitsee likimain konsensus. Suhtautuminen pakolaisuuteen sen sijaan on torjuvaa, sanoo Evan tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Perussuomalaisten näkemykset kauimpana keskiverrosta

Maahanmuutto on noussut keskusteluun niin eduskuntavaalien alla kuin hallitusneuvotteluissakin. Työikäisen väestön väheneminen on johtanut Suomessa työvoimapulaan, jonka yhdeksi ratkaisuksi on esitetty työperäistä maahanmuuttoa.