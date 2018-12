Kysely: Suomalainen ei uskalla hankkia lapsia työelämän turvattomuuden takia

Työelämän epävarmuus varjostaa

– Nyky-työelämä on epätasa-arvoista: lapsia ei uskalleta hankkia ennen kuin on pysyvä työsuhde, mutta kun pysyvää työsuhdetta on hankalaa saada, lastenhankintaa lykätään. Toisaalta pysyvässä työssä olevien tilannetta varjostaa myös epävarmuus: koskaan ei tiedä, milloin kulman takana on yt-nevottelut, hän kiteyttää.