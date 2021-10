Miljoonaa lajia uhkaa sukupuutto – YK-kokous etsii keinoja luontokadon pysäyttämiseen, ja tällaisia ponnistuksia tarvitaan Suomelta

"Meillä ei ole varaa epäonnistua"

Kiina lupasi rahaa kehitysmaille

30 prosentin suojelutavoite maalla ja merellä

Maiden odotetaan sitoutuvan muun muassa siihen, että maailman meristä ja maa-alueista suojeltaisiin 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. EU on jo sitoutunut tavoitteeseen. Nyt koko maapallon maapinta-alasta suojeltua on noin 13 prosenttia ja meristä neljä prosenttia.

Suomessakin tarvitaan lisätoimia

Suomessakin on vielä tehtävää. Maa-alastamme on nyt suojeltu noin 17 prosenttia ja merialueista 10 prosenttia.

– Kyllä Suomessakin on tehtävää. Esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden määrärahat ovat pienentyneet ja Suomen kehitysmaihin kohdistuva rahoitus on viime vuosina laskenut. Suomi ja muut länsimaat ovat vastuussa ilmastokriisistä ja luontokadosta. Meillä on globaali vastuu tukea kehitysmaita ja auttaa heitä luontokadon torjunnassa. He tarvitsevat rahoitusta ja teknistä osaamista tavoitteiden toteuttamisessa, muistuttaa Tarvainen.