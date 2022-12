Historiallinen luontosopimus saa yritysmaailmasta poikkeuksellista tukea – "Tapahtumassa iso havahtuminen"

Maailman ympäristöministerien COP15-luontokatokokouksessa on hyväksytty historialliseksi luonnehdittu sopimus, jonka tarkoitus on kääntää ympäristön tuhoutumiseen johtava suunta.

Lasse Miettisen mukaan ratkaiseva muutos aiempaan on se, miten vahvasti talouden näkökulma oli läsnä kokouksessa.

Sopimus päätökseen suosionosoitusten saattelemana

Sopimus saatiin päätökseen aamuyöllä Kanadan Montrealissa hurrausten ja suosionosoitusten saattelemana. Huippukokousta on pidetty "viimeisenä mahdollisuutena" saada luonto elpymään.

Hänen mukaansa maailman talousfoorumi on arvioinut, että yli puolet maailmantalouden tuotannosta on riippuvaista toimivista ekosysteemeistä. Kyse on niinkin perustavanlaatuisista asioista kuin ruuasta, terveydestä ja turvallisuudesta, ja myös bisneksen toimintaedellytyksistä tulevaisuudessa.