Suomen susilaumojen määrä kasvoi

Raportin mukaan Suomessa oli tämän vuoden maaliskuussa todennäköisesti 60 susireviiriä, joita asuttaa 37 perhelaumaa ja 23 paria. Vuosi sitten tehtyyn arvioon verrattuna perhelaumojen ja susiparien määrässä on havaittavissa kasvua.

– Suurin osa uusista reviireistä on syntynyt Länsi-Suomeen, jossa yhteenlaskettu lauma- ja parireviirien määrä on kasvanut yhdeksällä. Sen sijaan Itä-Suomessa reviireitä on neljä vähemmän kuin edellisvuonna, kertoo tutkimusprofessori Ilpo Kojola Luken tiedotteessa.