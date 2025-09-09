Netanjahulta viesti Gazan kaupungin asukkaille: "Teitä on varoitettu, lähtekää"

Israelin pääministerin viesti asukkaille: "Teitä on varoitettu, lähtekää".

Israelin armeija kertoo voimistavansa hyökkäystään Gazan kaupunkiin. Asevoimat kertoi viestipalvelu X:ssä, että se aikoo lyödä äärijärjestö Hamasin ja kehotti kaikkia kaupungin asukkaita poistumaan välittömästi kaupungista.

Israelin armeijan kranaattituli ja ilmaiskut Gazan kaupunkiin jatkuivat koko viime yön. Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu varoitti jo eilen viestissään, että maahyökkäys Gazan kaupungin valtaamiseksi on alkamassa.

– Kahden päivän aikana olemme romahduttaneet 50 terroritornia, ja tämä on vasta alkua intensiiviselle maaoperaatiolle Gazan kaupunkiin. Viestini asukkaille on: teitä on varoitettu, lähtekää, Netanjahu sanoi videolausunnossaan myöhään maanantaina.

Netanjahun maininta terroritorneista viittaa kerrostaloihin, joita Hamas Israelin armeijan mukaan käyttää tuliaseminaan.

Äärijärjestö Hamas syytti Israelia väestön pakkosiirrosta Gazan kaupungissa.

– Se tehdään pommittamalla, joukkomurhien avulla, näännyttämällä nälkään ja uhkailemalla, mikä on kaikki räikeää kansainvälisen oikeuden ja käytäntöjen rikkomista, lausunnossa sanottiin.

Israelin hyökkäys Gazaan on jatkunut liki kaksi vuotta. Gazan terveysministeriön mukaan Israel on surmannut Gazassa tuona aikana yli 64 000 palestiinalaista. Kuolonuhreista valtaosa on ollut siviilejä. YK pitää lukuja verrattain luotettavina.

Israel hyökkäsi Gazaan sen jälkeen, kun Hamas ja muut palestiinalaiset äärijärjestöt olivat tehneet hyökkäyksen Israeliin vuoden 2023 lokakuun alussa. Israelilaisviranomaisten mukaan kyseisessä hyökkäyksessä sai surmansa yli 1 200 ihmistä, pääosin siviilejä.