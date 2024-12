Venäjä korvaa laadun määrällä.

Venäjän parhaasta taistelupanssarivaunusta puuttuu tykin tarkkuuteen vaikuttava osa ja dronet eivät aina selviä tiukoista käännöksistä.

Nämä ovat todisteita siitä, että Venäjää vastaan asetetut pakotteet ovat alkaneet toimia, kirjoittaa yhdysvaltalaislehti Washington Post.

Pakotteilla ei kuitenkaan ole ollut "ratkaisevaa vaikutusta" sotaan, eikä niillä todennäköisesti tule sellaista olemaankaan, arvioi ajatushautomo Royal United Services Instituten Jack Watling.

Dronejen ja panssarivaunujen tekniset ongelmat ja puutteet ovat kuitenkin osoitus siitä, että länsipakotteilla on ollut konkreettista vaikutusta Venäjän sotateollisuuteen.

Ukrainan kannalta ongelmallista on, että vaikka venäläisten sotakoneiden laadussa on ollut paikka paikoin havaittavissa ongelmia, on Venäjän tuottamien aseiden määrä lisääntynyt.

Venäjän droneja on niin paljon, ettei edes päätään voi nostaa, sanoo Washington Postille Ukrainan asevoimien entinen komentaja Ihor Romanenko.

– Venäjän aseiden huonontumisella ei ole merkittävää vaikutusta. He saavuttavat tuloksia puhtaasti määrällä, kenraali evp. Romanenko sanoo.

Määrä on laatua, summaa ajatushautomo Center for Strategic and International Studiesin Eurooppa, Venäjä ja Euraasia -ohjelman johtaja Max Bergmann.

Ukrainalla on Venäjää suurempia ongelmia korvata kaatuneita sotilaitaan ja tuhoutunutta kalustoaan.

Putinin sanoo yhtä, tekee toista

Vaikka länsi on paperilla pysäyttänyt lukuisten länsiosien viennin Venäjälle, on Kreml löytänyt lukuisia keinoja hankkia osia kiertoteitse. Monia osia on myös korvattu esimerkiksi kiinalaisvalmisteisilla vaihtoehdoilla.

Venäjän tiedustelupalvelut FSB ja GRU tekevän oman osan, jotta Venäjän asetehtaat saavat osia. Ne pyörittävät Yhdysvaltojen tiedusteluviranomaisten mukaan kattavaa salakuljetusverkostoa.

Koska osia pystytään ujuttamaan Venäjälle niin monin eri keinoin, on länsiosien pitäminen täysin pois Kremlin käsistä osoittautunut "mahdottomaksi", viranomaiset sanovat Postin mukaan.

Länsimaat pyrkivätkin yhä enemmän siihen, että osien kuljettaminen Venäjälle olisi mahdollisimman kallista Vladimir Putinin hallinnolle. Koska täydellinen kauppasaarto ei ole mahdollinen, pyritään Venäjän sotateollisuudelle aiheuttamaan kustannuksia, viiveitä ja pulaa.

Kaikki tämä maksaa rahaa. Lisäksi Venäjä kärsii työvoimapulasta, jota sotiminen ja satojentuhansien kansalaisten pakeneminen maasta syksyn 2022 liikekannallepanon yhteydessä ovat pahentaneet.

Kremlin yritykset taistella korkoja ja inflaatio vastaan omalta osaltaan osoittavat, että Venäjä on enemmän kuolissaan maan talouden kunnosta kuin presidentti Putin on antanut viime aikaisissakin lausunnoissaan ymmärtää, kirjoittaa yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

1:59

Venäjä vihjailee uusista rauhanehdoista Ukrainalle.

Länsi ei löytänyt heikkouksia

Länsi on ollut hidas hoksaamaan, missä Venäjän aseteollisuuden todelliset heikot kohdat ovat, asiantuntijat kritisoivat.

Yksittäisten osien sijaan iskut esimerkiksi metallia muovaaviin työstökoneisiin voisivat olla erittäin tehokas tapa heikentää Venäjän kykyä valmistaa seita, asiantuntijat uskovat.

Toinen vastaava pullonkaula ovat erilaiset voiteluaineet, joita sotakoneet kuluttavat runsaasti.

– Venäjä menetti lähes kaikki työstökoneensa kylmän sodan päätyttyä, eikä se pysty valmistamaan edes AK-47-rynnäkkökivääriä ilman niitä, laittoman tavaran liikennettä seuraavan DKP:n presidentti Kristofer Harrison sanoo WP:lle.

– Meidän ei tarvitse lepyttää Venäjää uhraamalla ukrainalaisia. Meidän tarvitsee vain estää heiltä teknologia, jolla leikataan metallia, hän jatkaa.

Venäjä etenee ja hyväksyy hinnan

Ukrainan kannalta hyvä uutinen on, että Venäjä menettää joka kuukausi enemmän kalustoa kuin sen pystyy rakentamaan.

Tuotanto-ongelmiaan Venäjä on paikannut korjaamalla ja purkamalla Neuvostoliiton valmistamaa kalustoa, jota on valtavasti.

Sekään ei kuitenkaan kestä loputtomasti ja yleisesti länsiasiantuntijat arvioivat, että Venäjältä loppuu varastoista panssarikalusto ensi vuoden lopulla.

Jos ennuste pitää paikkansa, olisi sillä "massiivinen vaikutus" siihen, miten Venäjä pystyy sotaa käymään, sanoo ajatushautomo ISW:n Venäjä-tiimin johtaja George Barros WP:lle.

Länsiennusteet Venäjän kaluston loppumisesta ovat osoittautuneet vääriksi aiemminkin. Esimerkiksi Venäjän ohjustuotanto on ollut huomattavasti tehokkaampaa kuin lännessä on uskottu.

Tällä hetkellä Venäjä käy sotaa varsin tehokkaasti, vaikka kärsiikin jotakuinkin päivästä toiseen raskaita tappioita.

Venäjä eteni marraskuussa nopeammin kuin kertaakaan sodan aikana sitten alkuvuoden 2022. Lisäksi suuret ilmahyökkäykset erityisesti energiainfrastruktuuria vastaan ovat lisääntyneet syksyllä.

Vaikka Venäjän etenemistä voi yhä kuvailla hitaaksi ja työlääksi, ei sotilas- ja asepulasta kärsivä Ukraina ole löytänyt keinoja pysäyttää venäläissotilaita varsinkaan Itä-Ukrainassa. Myös Ukrainan hallussaan pitämä alue Venäjän Kurskissa on kutistunut.