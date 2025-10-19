Yhdysvaltalaislehden lähteiden mukaan Putin esitti vaatimuksensa tällä viikolla, kun hän puhui puhelimessa Trumpin kanssa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on vaatinut ehtona rauhalle, että Ukraina luovuttaa maan itäosassa sijaitsevan Donetskin alueen hallinnan Venäjälle. Asiasta kertoo Washington Post -lehti lähteidensä pohjalta.

Putin esitti vaatimuksensa tällä viikolla, kun hän puhui puhelimessa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa.

Venäjä on vaatinut itselleen Donetskin, Luhanskin, Zaporizhzhjan ja Hersonin maakuntia, jotka se on osittain miehittänyt.

Washington Postin mukaan Putin sanoi, että Venäjä voisi luopua osista Zaporizhzhjassa ja Hersonissa miehittämistään alueista vastineeksi Donetskin täydestä hallinnasta. Putinin keskittyminen Donetskiin viittaa lehden mukaan siihen, ettei hän ole perääntymässä aluevaltausvaatimuksistaan.

Trump: "Menkää taistelulinjan mukaan"

Trump ei ole kommentoinut julkisesti Putinin vaatimusta. Yhdysvaltalaispresidentti sanoi aiemmin viikonloppuna, että Venäjän ja Ukrainan pitäisi pysähtyä nyt siihen, missä maiden joukkojen etulinjat sijaitsevat. Trump kommentoi asiaa toimittajille, kun hänen lentokoneensa oli laskeutunut Floridaan lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa.

– Menkää taistelulinjan mukaan, missä se onkin, tai muuten siitä tulee liian monimutkaista, Trump sanoi.

Trump oli tavannut perjantaina Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin Valkoisessa talossa.

Washington Post kirjoitti tapaamisen jälkeen, että Zelenskyi katsoi Trumpin etulinjaehdotuksen olevan ensimmäinen askel laajempiin neuvotteluihin. Zelenskyin mukaan suurimmat kysymykset riippuvat Putinista.

– Meidän täytyy pysähtyä siihen, missä olemme, hän on oikeassa, presidentti (Trump) on oikeassa, Zelenskyi sanoi toimittajille Valkoisen talon ulkopuolella.

Ukrainan presidentti jatkoi sanomalla, että etulinjoille pysähtymistä seuraisivat neuvottelut.