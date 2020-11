WinCapita-jättipetos ja Suomen ensimmäinen iso kyberrikossarja – Vastaamo-kiristys ei ole ainoa kerta, kun siviilit ovat siirtyneet rikostutkinnan etulinjaan

Pääosin salatussa verkossa ja erilaisten anonyymiyttä tarjoavien palveluiden turvin toiminut kiristäjä uhkasi julkaista terapiassa käyneiden henkilö- ja terapiatietoja, jos hänen lunnasvaatimuksiinsa ei suostuta. Teosta sydämistyneet niin sanotut valkohattuhakkerit ovatkin pyrkineet parhaansa mukaan jäljittämään tekijää verkossa, ja poliisi on kiittänyt näitä vihjeiden toimittamisesta.

– Kyllä tässä on sellaisella tavalla ainulaatuinen asia meneillään.

KRP kiitti keskustelupalstaa jättipetoksen tutkinnassa

– Keskusteluun on mahtunut monia asiantuntevia kirjoitteluja, joista on ollut ja on apua rikostutkijoille, sivustolla kerrotaan poliisin kirjoittaneen.