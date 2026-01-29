Suomen seiväshyppääjätähti Wilma Murto joutuu lykkäämään hallikauden avaustaan sairastumisen takia.
Murto, 27, kertoi käänteestä sosiaalisessa mediassa.
– Juuri kun alkoi lähtölaskenta kohti talven ensimmaistä kisaa, alkoi myös kuumeen nousu. Sairastumisen myötä kauden avaus siirtyy, enkä pysty kilpailemaan Val-de-Reuilissa tulevana viikonloppuna, Murto kirjoittaa Instagramissa.
Lue myös: Jenkkitähdeltä hurja juoksu! 29 vuotta vanha maailmanennätys uuteen uskoon
Murto toivoo, että hän pääsee levon ja hoidon turvin kisoihin Ranskan Metzissä 8. helmikuuta eli viikkoa suunniteltua myöhemmin.
Murron viime vuodet ovat olleet haastavia erityisesti loukkaantumisten takia. Viime kaudella hän kilpaili vain kolme kertaa.
Hän saavutti Euroopan mestaruuden vuonna 2022 ja MM-pronssia 2023.