Wilma Murron kilpakumppani epätoivoisessa tilanteessa – "Ainoa mahdollisuus pelastaa jalka"

Seiväshyppääjä Michaela Meijerin ura on vaakalaudalla.

Ruotsalainen seiväshypääjä Michaela Meijer, 35, on avannut keräyksen päästäkseen leikkaukseen, joka voisi vielä pelastaa hänen uransa. Meijer loukkaantui puolitoista vuotta sitten, kun hänen oikean jalkansa veneluu meni kahtia kilpailussa. Siitä alkoi pitkä kuntoutus, joka jatkuu vielä tänäkin päivänä.

Meijer kertoo Instagramissa ensimmäisen lääkärin tehneen väärän diagnoosin, minkä seurauksena tehty leikkaus aiheutti vain lisää tuhoa hänen jalkaansa. Meijerin jalka leikattiin uudelleen viime kesänä. Toinen lääkäri huomasi ensimmäisen leikkauksen aiheuttaneen komplikaatioita nivelessä. Luunsirpaleet olivat pureutuneet telaluun ja veneluun väliseen rustoon, joka oli kärsinyt.

Meijerin Instagram-tilillä julkaistun päivityksen mukaan ainoastaan uusi leikkaus voi pelastaa hyppääjän uran. Jopa Meijerin kävelykyky on päivityksen mukaan uhattuna. Keräyksellä on tarkoitus kerätä rahaa leikkausta varten.

– Ainoa mahdollisuus pelastaa jalka, ja että "Mikkalla" olisi mitään mahdollisuuksia hypätä tai edes kävellä enää, on uusi leikkaus. Leikkaus, jota vakuutus ei korvaa, koska loukkaantumisesta on kulunut yli vuosi.

– Olemme koonneet rahaa omista säästöistämme ja seuralta saadusta tuesta, mutta noin puolet summasta puuttuu yhä.

Keräyssivustolla kerrotaan, että puuttuva summa on 6 000 euroa.

Meijer hyppäsi ennätyksensä ja Ruotsin ennätyksen 483 vuonna 2020 Norrköpingissä.

Yhteensä kuusi Ruotsin mestaruutta ulko- ja sisäradoilla voittanut Meijer on parhaimmillaan hypännyt Euroopan mestaruuskilpailuissa viidenneksi vuonna 2016.

Meijer joutui jäämään sivuun viime kesän Pariisin olympialaisista jalkavammansa takia,. Myös Tokion vuoden 2021 olympialaiset sujuivat alakanttiin ruotsalaisen kohtaamien vaikeuksien vuoksi. Meijer sairasti ennen Tokion kisoja kahdesti koronaviruksen aiheuttamaa tautia ja joutui olympiakesänä auto-onnettomuuteen.