Ruotsalaistähti Michaela Meijer, 29, kertoo järkyttävistä kokemuksistaan: "Kun olin pieni, minut raiskattiin"

– Jaan tämän rikkoakseni hiljaisuuden, jotta et tuntisi oloasi yksinäiseksi ja jotta tiedät, että apua ja tukea on saatavilla, Meijer kirjoitti Instagramissa.

Meijer, 29, kertoo olevansa onnekas, että hänellä on ympärillään ihmisiä, jotka ovat auttaneet häntä murtamaan raiskauksen aiheuttaman hiljaisuuden ja päästämään "demoninsa ulos".

Kehuja rohkeudesta

Muun muassa Ruotsin yleisurheilumaajoukkueen johtaja Kajsa Bergkvist on kehunut Meijeria tämän osoittamasta rohkeudesta.

– Olen erittäin vaikuttunut Michaelan rohkeudesta. Hän on soturi, joka on noussut kauheasta tilanteesta. On erittäin tärkeää, että uskallamme puhua tällaisesta, Bergkvist sanoo.