SE-mies: Ura ohi

Miesten 400 metrin aitajuoksun Suomen ennätystä pitävä Oskari Mörö lopettaa urheilu-uransa, kertoo Suomen urheiluliitto (SUL) tiedotteessaan.

Mörö, 32, on ollut kilparadoilta sivussa jo kahden vuoden ajan. Hän yritti vielä vaihtaa lajia 400 metrin aidoista 800 metriin, mutta jalan hermotusongelma pilasi yrityksen.

– Kiviä tuli käänneltyä, joten ei tarvitse jäädä jossittelemaan, Mörö totesi SUL:n tiedotteessa.

Mörö juoksi vuonna 2016 Amsterdamin EM-kisoissa neljänneksi 400 metrin aidoissa ja teki samana kesänä Rion olympialaisissa yhä voimassa olevan Suomen ennätyksen 49,04. Se riitti olympialaisten välieriin. Vuonna 2014 Mörö aitoi Zürichin EM-kisoissa kahdeksanneksi.

– Onhan siellä liuta timanttisia suorituksia globaalissa lajissa pikajuoksijana. Itse olen eniten ylpeä siitä, että olen aina saanut arvokisoissa itsestäni irti sen kauden parhaan tai oman ennätyksen, Mörö muisteli uraansa.

Puudute, kortisoni, relaksantti, lonkkaliukaste...

Oskari Mörö kärsi urallaan lukuisista vammoista. Kuva kesältä 2021.Tomi Natri /All Over Press

Mörön uraa kiusasi ensin lonkan ahtaus, jota helpotettiin leikkauksella 2021, mutta leikkausta seurasi uusi ongelma. Vuonna 2023 Mörö yritti väkevämmin paluuta, mutta aitominen aiheutti jalkaan puutuneisuuden tunnetta ja hermosärkyä alaselästä pohkeeseen.

– Ongelmaa on tutkittu, mutta asiantuntijoiden kanssa ei ole saatu muuta selville kuin että pakaran seudulla on hermotusongelma, joka on todennäköisesti tullut leikkauksesta johtuvan arpeutumisen myötä, Mörö sanoi.

Ongelmaa yritettiin hoitaa lukuisin eri keinoin. Perinteisen fysioterapian ja kuntoutuksen lisäksi kokeilulistalla olivat puudute, kortisoni, lihasrelaksantti, kipulääkitys, lonkkaliukaste ja hermomyrkky Botox, mutta apu jäi parhaimmillaankin hetkittäiseksi.

Perhearkeen ja opintojen viimeistelyyn keskittyvä Mörö on iloinen 400 metrin aitojen suomalaisnäkymistä. Antti Sainio ja Jere Haapalainen ovat niittäneet menestystä nuorten arvokisoissa ja tähtäävät pian aikuisten arvokisatasolle.

– Laji näyttää tosi hyvältä. Koen tärkeäksi, että olen voinut olla jonkinlainen tekijä lajin tasoa nostamassa, Mörö totesi.

– Minun SE voi mennä hyvinkin pian.