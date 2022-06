Wille Rydman puolustautuu sosiaalisessa mediassa – entinen kihlattu: Tavoitteena saada epäasiallisesta kohtelusta kertovat tytöt vaiennettua

Artikkelin taustalla on keskusrikospoliisin esiselvitys, joka tehtiin vuonna 2020. Tuolloin poliisissa todettiin, ettei tapahtumien tutkinta etene esitutkintaan. KRP kertoi tänään tiistaina, että se ei ole saanut Helsingin Sanomien jutun myötä sellaista uutta tietoa, että päätös olisi ollut väärä.

Rydman on merkittävässä yhteiskunnallisessa asemassa, minkä takia tapaus on herättänyt laajaa keskustelua. Kyse ei ole vain siitä, onko lakia rikottu, vaan myös siitä, onko käytös sopivaa valta-asemassa olevalle kansanedustajalle.

Yksi naisista on omalla nimellään artikkelissa esiintyvä Amanda Blick, joka on Rydmanin entinen kihlattu, jota poliisi kuuli vuonna 2020.

Blick sanoo, että hänestä on ikävää joutua ottaamaan kantaa yksityselämäänsä julkisesti, mutta ei tiedä mitä muutakaan voi tehdä.

Vastaus blogimuodossa

MTV Uutiset on tavoitellut Rydmania haastatteluun useaan otteeseen sunnuntaiaamun jälkeen, mutta hän ei halua kommentoida asiaa kirjoituksiaan enempää.

– Seitsemäs poliisin puhuttamista naisista on Amanda Blick, joka esiintyy jutussa omalla nimellään. Seurustelin hänen kanssaan vuonna 2016. Kun halusin erota, hän otti asian hyvin raskaasti. Alkuvuodesta 2017 hän tehtaili minusta joukon mitä mielikuvituksellisimpia rikosilmoituksia.

– Ilmoituksen tarkoituksena ei ollut kiusanteko, vaan saada hänet ymmärtämään hänen tekojensa moitittavuus. Sanoin tämän hänelle jo tuolloin vuonna 2017. On surullista, ettei hän näytä sisäistäneen asiaa vielä tänäkään päivänä, vaan edelleen kiistää kohdelleen naisia kaltoin.

MTV Uutiset on nähnyt kuvakaappauksen Blickin ja Rydmanin välisestä keskustelusta, jossa Blick kertoo Rydmanille ilmoituksen motiivista.

Blickin mukaan Rydman on tietoisesti halunnut luoda häntä vastaan asettuneista tytöistä valheellisen kuvan.

– Rydman on esimerkiksi julkaissut vanhan version esitutkintapöytäkirjasta, joka on todellisuudessa sisältänyt virheitä ja jota on sittemmin sen takia oikaistu.