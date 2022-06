Kokoomuksestakin toivottiin jo poliisitutkintaa Wille Rydmanista – rikosoikeuden professori: "Poliisin näkökulmasta näyttää loppuun käsitellyltä"

Helsingin Sanomien jutun taustalla on keskusrikospoliisin esiselvitys, joka tehtiin vuonna 2020. Tuolloin poliisissa todettiin, ettei Rydmania ole syytä epäillä rikoksesta. Esiselvitys aloitettiin, kun alaikäinen tyttö oli kertonut chat-tukilinjalla poliitikosta, joka olisi ahdistellut alaikäisiä. Palvelun työntekijä oli välittänyt tiedot polisiille.

Helsingin Sanomien uutisjutussakin todetaan, ettei Rydmanin väitetä jutussa syyllistyneen rikokseen. Juttu on kuitenkin herättänyt laajaa keskustelua Rydmanin käytöksen eettisyydestä, sillä Rydman on merkittävässä yhteiskunnallisessa asemassa.

Keskustelun yhteydessä jopa kokoomuksen sisältä on esitetty toivomuksia, että Rydmanin toimia selviteltäisiin vielä poliisin toimesta.

– Olisi tärkeää tietää tarkkaan se, mitä on tapahtunut. Oma toiveeni on, että myös virkavalta selvittäisi, mitä on tapahtunut. Ja mielellämme heidän kanssaan (olemme) yhteistyössä, Kokko kertoo MTV Uutisille.