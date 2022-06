Jada Pinkett Smith antoi ensimmäisen julkisen lausunnon Oscar-gaalan välikohtauksesta: "Toivon, että Will Smith ja Chris Rock tekevät sovinnon"

– Syvimmät toiveeni Oscar-gaalan osalta ovat, että näillä kahdella älykkäällä, kykenevällä miehellä on mahdollisuus parantua, puhua tästä ja tehdä sovinto. Ottaen huomioon maailman tilan tarvitsemme heitä molempia, ja me kaikki tarvitsemme toinen toisiamme enemmän kuin koskaan, Pinkett Smith sanoo ohjelmassaan.

– Tämä on todella tärkeä keskustelu hiustenlähdöstä. Ottaen huomioon, mitä olen käynyt läpi ja mitä tapahtui Oscar-gaalassa, tuhannet ovat ottaneet yhteyttä minuun tarinoillaan. Käytän tätä hetkeä antaakseni hiustenlähtöperheellemme tilaisuuden puhua siitä, millaista on elää tämän sairauden kanssa ja kertoa ihmisille siitä, mitä hiustenlähtö todellisuudessa on, Pinkett Smith kertoo.