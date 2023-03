Viime vuoden Oscar-gaalan lyöntikohu jälleen tapetilla – Chris Rock heitti huulta tapahtuneesta, Will Smith pahoitti mielensä

Smith on pyytänyt gaalassa nähtyä käytöstään moneen otteeseen anteeksi , mutta Rock on ollut väikohtaukseen liittyen hiljaa.

–Rakastan Will Smithiä… hän tekee loistavia elokuvia. Olen tukenut Will Smithiä koko elämäni. Ja nyt katselen Emancipationia vain, jotta voisin nähdä hänen saavan turpaansa, Rock heitti viitaten Smithin tähdittämään elokuvaan.

Smithin reaktio

Will Smith perheineen ei ole ottanut suoraan kantaa Rockin Netflix-spesiaaliin. Entertainment Tonightin haastattelema sisäpiirilähde kuitenkin kertoo, että näyttelijä on loukkaantunut Rockin lausunnoista.

– Will on nolostunut ja loukkaantunut asioista, joita Chris sanoi hänestä ja hänen perheestään Netflix-spesiaalissaan. Hän ei katsonut sitä itse, mutta ihmiset kertoivat hänelle, mitä Chris siinä sanoi. Se on kaikkialla netissä ja sosiaalisessa mediassa, joten Will ja Jada ovat nähneet kommentteja aiheesta, lähde kertoi.