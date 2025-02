Jaden Smithin eriskummallisen Grammy-päähineen hulppea hinta hätkäyttää

Jaden Smithin Grammy-päähineellä on hulppea hintalappu.

Grammy-gaalan punaisella matolla 2. helmikuuta huomio kiinnittyi näyttelijä-artisti Will Smithin pojan Jaden Smithin, 26, erikoiseen linna-päähineeseen.

Päähineessä on muutakin erikoista kuin sen ulkomuoto, se nimittäin on myös poikkeuksellisen hintava.

Vampyyrilinnaa esittävä luomus on Abodi Transylvania -brändin Smithille kustomoima kappale. Muotilehti Hypebeast uutisoi, että Dora Abodin suunnitteleman päähineen hinta on 4 600 dollaria. Brändin verkkosivuilla päähineen hinnaksi on ilmoitettu euroissa 4 500 euroa.

Abodi Transylvanian Instagram-julkaisussa avataan luomuksen tarinaa.

– Päähine yhdistää Abodi Transylvanian mysteerisen eleganssin rohkeaan, moderniin muotoiluun, joka on inspiroitunut Transilvanian historiasta ja Bathorin vampyyrilegendoista, julkaisussa kerrotaan.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.