Will Smithin veljen puoliso, juontaja Ananda Lewis, 52, on kuollut

Will Smithin Harry-veljen puoliso, juontaja Ananda Lewis on kuollut 52-vuotiaana.

Yhdysvaltain MTV Newsillä aikoinaan työskennellyt juontaja Ananda Lewis on kuollut 52-vuotiaana.

Hänen siskonsa Lakshmi Emory kertoi kuolemasta 11. kesäkuuta Facebookissa.

– Hän on vapaa ja taivaallisilla käsivarsilla. Herra, laske lepoon hänen sielunsa, hän kirjoitti Lewisin mustavalkokuvan viereen.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Emory ei kertonut Lewisin kuolinsyytä.

Lewis oli Yhdysvaltain MTV:n vakiokalustoa 90-luvun lopulla juontaen Total Request Live -ohjelmaa ja Hot Zone -videoshow’ta. Hän jätti MTV:n vuonna juontaakseen omaa talk show'ta nimeltään The Ananda Lewis Show vuonna 2001. Show kesti yhden kauden verran.

Lewis piti taukoa televisiosta ja esiintyi myöhemmin Entertainment Tonightin spin-off-ohjelman The Insiderin juontajana. Hän esiintyi myös tosi-tv-sarjassa The Mole ja juonsi America's Top Dog -ohjelmaa sekä While You Were Out -ohjelmaa. Lewisista tuli myös urakoitsija ja puuseppä.

Vuonna 1999 New York Times kutsui häntä ”hiphop-sukupolven hallitsevaksi it-tytöksi”.

Vuonna 2011 Lewis sai näyttelijä Will Smithin veljen, puolisonsa Harry Smithin kanssa pojan nimeltään Langston.

Kieltäytyi rintojensa poistosta syövän myötä

Lewisilla diagnosoitiin kolmannen vaiheen rintasyöpä vuonna 2019, mutta hän paljasti myöhemmin kieltäytyneensä lääkärien suosittelemasta molempien rintojen poistosta.

Tammikuussa 2025 Essence-lehdessä julkaisemassaan vieraskynäkirjoituksessa Lewis kertoi kokeilleensa vaihtoehtoisia menetelmiä rintasyövän seuraamiseksi, kuten alkoholin ja sokerin poisjättämistä, kuukausittaisia ultraäänitutkimuksia ja C-vitamiini-infuusioita.

Koronapandemian aikana hän huomasi, että hänen kasvaimensa oli kasvanut, ja hän sai eräänlaista kemoterapiaa, joka Cleveland Clinicin mukaan tuhoaa syöpäsoluja vahingoittamatta terveitä soluja.

Lokakuussa 2023 tehty kuvaus kuitenkin vahvisti, että hänen syöpänsä oli edennyt neljännen vaiheen syöväksi.

Vaikka Lewis oli aiemmin sanonut katuvansa, että hän kieltäytyi mammografiasta säteilyaltistuksen pelossa, hän kehotti naisia hankkimaan tietoa ja oppimaan ennaltaehkäisystä.

Essence 2025 -artikkelissaan hän lähetti naisille viestin.

– Tehkää kaikkenne, jotta minun tarinani ei muuttuisi teidän tarinaksenne. Jos olisin 10 vuotta sitten tiennyt, mitä tiedän nyt, en ehkä olisi päätynyt tähän, Lewis kirjoitti artikkelissaan.

Yhdysvaltain MTV News lopetti toimintansa vuonna 2023.

Lähde: NBC News, People