WHO:n pääjohtaja varoittelee koronapandemian kiihtyvän edelleen

Koronaviruspandemia kiihtyy edelleen, ja sen vaikutukset ovat tuntuvia vielä vuosikymmenten ajan, Maailmanterveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kertoi verkkokonferenssissa.

Tedros kertoi Dubain viranomaisten järjestämässä virtuaalisessa terveysfoorumissa, ettei virus ole merkittävin uhka maailmalle. Sen sijaan hänen mielestään merkittävin uhka on solidaarisuuden ja kansainvälisen johtajuuden puute.

– Emme voi voittaa tätä pandemiaa jakautuneella maailmalla, hän sanoi.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Pandemian politisointi on kärjistänyt sitä. Kukaan meistä ei ole turvassa ennen kuin kaikki meistä ovat turvassa.

WHO varoitti viime viikolla koronapandemian uudesta vaarallisesta vaiheesta, kun ihmiset alkavat väsyä rajoituksiin siitä huolimatta, että tauti leviää edelleen nopeaa tahtia. Koronavirukseen liittyviä kuolemia on kirjattu ympäri maailman yhteensä yli 465 000. Tartuntoja maailmassa on varmistettu lähes yhdeksän miljoonaa.

"Paljon enemmän kuin terveydellinen kriisi"

Tauti jatkaa kulkuaan läpi Etelä-Amerikan, ja esimerkiksi Brasiliassa on tilastoitu jo yli 50 000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Asiasta kertoi maan terveysministeriö sunnuntaina.

Yhdysvalloissa on edelleen eniten kuolemia ja tartuntoja koko maailmassa. Johns Hopkinsin yliopiston mukaan maassa on varmistettu lähes 2,3 miljoonaa tartuntaa ja noin 120 000 kuolemaa.

Myös Aasiassa koronavirus on jälleen nostanut päätään, kun Pekingistä on viime aikoina löytynyt uusia kotimaisia tartuntoja. Eurooppa taas on alkanut avata rajojaan ja höllentää liikkumisrajoituksiaan. WHO:n mukaan pandemian uhka ei ole hävinnyt mihinkään.

– Pandemia kiihtyy edelleen, Tedros kertoi virtuaalikonferenssille.