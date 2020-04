WHO muistuttaa: Eurooppa yhä koronavirustartuntojen "myrskyn silmässä" – nopeaa paluuta normaaliin ei kannata odottaa

Tartuntojen määrä Euroopassa on jatkanut kasvuaan ja on nyt noin miljoonan luokkaa. Tämä tarkoittaa, että noin puolet maailman tartunnoista on todettu Euroopassa. Uutistoimisto AFP:n laskelmien mukaan Euroopassa tautiin oli kuollut torstaihin mennessä jo yli 90 000 ihmistä.