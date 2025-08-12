Kymmeniä kateissa tulvan jäljiltä Intiassa

Jäätävän kylmä vesi ja muta tulvi vuoristoa pitkin alas Pohjois-Intiassa sijaitsevaan Dharalin kaupunkiin.

Ainakin 68 ihmistä on yhä kateissa viikko sitten Intian Himalajan alueelle iskeneen tulvan jäljiltä, kertovat paikalliset viranomaiset.

Virallisesti kuolleita on raportoitu olevan ainakin neljä. Uhrien kokonaismäärän pelätään kuitenkin olevan yli 70.

Jäätävän kylmä vesi ja muta tulvi vuoristoa pitkin alas Uttarakhandin osavaltiossa sijaitsevaan Dharalin turistikaupunkiin. Katastrofiviranomaiset etsivät yhä ruumiita Pohjois-Intiassa sijaitsevan kaupungin raunioista.

Tulvasta selviytyneiden lähettämissä videoissa näkyy, miten valtavat mutaiset vesimassat syöksyivät kaupunkiin vieden mukanaan kokonaisia taloja.

Ilmastonmuutos sulattaa Himalajan jäätiköitä

Virallista syytä tulvalle ei ole esitetty, mutta tutkijoiden mukaan on todennäköistä, että voimakkaat sateet romahduttivat nopeasti sulavan jäätikön.

Voimakkaat tulvat ja maanvyörymät ovat yleisiä alueella monsuunikaudella kesäkuusta syyskuuhun. Asiantuntijoiden mukaan niiden esiintymistiheyttä ja voimakkuutta lisää ilmastonmuutos yhdistettynä huonosti suunniteltuun infrastruktuuriin.

Asiantuntijat ovatkin varoittaneet, että viikon takainen tulva oli herättävä esimerkki ilmaston lämpenemisen vaikutuksista.

Himalajan jäätiköt sulavat nopeammin kuin koskaan ennen ilmastonmuutoksen vuoksi, mikä altistaa alueella asuvat ihmiset arvaamattomille katastrofeille. Ikiroudan pehmeneminen lisää maanvyörymien mahdollisuuksia.